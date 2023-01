Haalt Club nog de top 4? Wie degradeert? En wat met Anderlecht? Dit denken drie analisten

Aan spanning geen gebrek. Met nog 12 speeldagen te gaan is het nog op alle vlakken bijzonder boeiend in de Jupiler Pro League. Wie wordt de grootste uitdager van Genk? Haalt Club de top 4? Wat met Anderlecht? En wie degradeert? Drie analisten buigen zich over die sleutelvragen.

Wie wordt de belangrijkste uitdager voor Genk?

Wim De Coninck: "Volgens mij wordt Antwerp de zwaarste concurrent van Genk. Union heeft ook nog de beker en Europees voetbal... Ze zijn meer afhankelijk van bepaalde spelers in hun smallere kern. Antwerp heeft ook nog de middelen om zich te versterken."

Olivier Deschacht: "Union. Ze bewijzen al drie jaar dat ze heel stabiel zijn met weinig dipjes. Spelen ze toch eens een flauwe match? Dan zullen ze zelden verliezen, maar meestal nog een gelijkspel eruit slepen."

Tom Boudeweel: "Ook zonder Dante Vanzeir ga ik voor Union. Zijn transfer biedt de club de financiële mogelijkheden om een goede vervanger te halen. Ik weet niet of Antwerp de huidige hoogvorm lang zal volhouden. Zeker fysiek eist die toch zijn tol en de kern is ook niet al te groot."

Haalt Club Brugge nog de top 4?

Wim De Coninck: "Ik denk het wel. Dat ze uit de top 4 vielen, moet toch een flinke wake-upcall zijn. Bovendien heb ik het gevoel dat de situatie bij Club snel kan omslaan. Ze hebben een elftal dat zomaar eens een 15 op 15 kan neerzeten. Het is ook nog maar januari, dus veel ploegen kunnen nog een transformatie ondergaan. Ik denk dat zeker Club nog iets zal doen op de transfermarkt."

Ik denk dat ze bij Club Brugge nu beseffen dat er geen excuses meer zijn. Olivier Deschacht

Olivier Deschacht: "Ja, want ze kunnen altijd iets meer als het écht moet. Ik denk dat ze nu beseffen dat er geen excuses meer zijn. De voorbije maanden voetbalde Club vaak op automatische piloot, maar op talent alleen lukt het niet meer. Het is tijd dat de focus terugkeert."

Tom Boudeweel: "In principe wel, omdat ze een betere kern hebben met meer kwaliteit dan KAA Gent. Al schrok ik ervan dat Standard nog zo dicht stond. Bij Gent wordt de vraag of de ploeg bijkomstige blessures kan vermijden. Het rekent op Tissoudali, die pas eind februari zijn terugkeer maakt. Er zal veel druk op zijn schouders liggen. Maar Gent doet nog mee, omdat Club zoveel heeft laten liggen."

Haalt Anderlecht nog play-offs?

Wim De Coninck: "Anderlecht mag naar boven kijken, maar ze zullen play-off 2 niét halen, vermoed ik. De ploegen die boven hen staan zijn minstens even sterk. Misschien zelfs nog sterker dan Anderlecht op dit moment. Ach, ze zullen al blij zijn dat ze na die zege in Seraing niet meer bang naar beneden moeten kijken."

Dat uitverdedigen in de eigen zestien en individuele fouten... Als ik dat zie, zet ik mijn TV uit. Olivier Deschacht

Olivier Deschacht: "Ja, er is meer dan genoeg kwaliteit om nog bij de top 8 te geraken. Alleen moet de ploeg dringend teruggrijpen naar realistisch voetbal. Dat uitverdedigen in de eigen zestien en individuele fouten... Als ik dat zie, zet ik mijn TV uit. Ook de lange bal is een onderdeel van het voetbal, Anderlecht moet geen schrik hebben om hem te gebruiken."

Tom Boudeweel: "Alles staat nog dicht bij elkaar, maar Anderlecht zal moeten. Het bestuur wil Europees spelen, dus is er nog een hele lange weg af te leggen. Paars-wit hunkert naar eindelijk nog eens een reeksje. Dat wordt een moeilijke opdracht, dus ligt het lot ook in de handen van de ploegen erboven in de stand."

Welke ploegen degraderen?

Wim De Coninck: "Seraing en Oostende zijn vogels voor de kat, daarnaast denk ik dat ook Eupen eruit gaat. Zulte Waregem zal zich wel redden. Dat zou ook mooi zijn, want het is onderaan de enige club die nog in Belgische handen is. Én de enige ploeg uit de laatste 10 die zijn trainer niet ontslagen heeft. Met Vormer en Brüls hebben ze slim ingekocht."

Olivier Deschacht: "Zonder neerbuigend te willen doen: Seraing, Oostende en Eupen. Al hoop ik die ploegen te motiveren met mijn woorden..."

Oostende en Seraing degraderen sowieso, dat zijn de zwakste ploegen. Tom Boudeweel