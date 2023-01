"Ze hebben het bijgelegd, maar jury vond dat Evenepoel hun koers potentieel kon schaden"

De vraag of de wereldkampioen zoveel risico's moet nemen, moet je ook kaderen. Want die zijn niet zo groot als het lijkt.

Hij is geen nieuweling in het Argentijnse werk. Dit is zijn 3e deelname. Hij kent de valstrikken. Het is gisteren gewoon misgelopen in één seconde en het kwaad was geschied.

Ik denk zelfs dat het veiliger is om als eerste te fietsen dan in de buik van het peloton. Dat risico moeten we dus niet overroepen.