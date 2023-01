Shingo Kunieda, de beste mannelijke rolstoeltennisser aller tijden, bergt zijn rackets op

Shingo Kunieda belandde als kind in een rolstoel, toen er kanker werd vastgesteld in zijn rug. De Japanner liet zich niet kisten en zou in het rolstoeltennis een legendarische carrière uitbouwen.



Op zijn 22e won Kunieda met het dubbelspel op Wimbledon zijn allereerste grandslamtitel. Later zouden er nog 49 volgen, waarvan 28 in het enkelspel (de eerste 10 jaar van zijn carrière was er bovendien geen rolstoeltennis in Wimbledon).



Jaar na jaar zou Kunieda de wereldranglijst als nummer 1 afsluiten. In 2022 deed hij dat voor de 10e keer, op 38-jarige leeftijd.



Tussendoor was hij ook nog eens succesvol op de Paralympische Spelen, met 4 gouden medailles, waarvan 3 in het enkelspel. "Op de Paralympische Spelen in Tokio kwam mijn droom uit. Sindsdien ben ik aan mijn afscheid gaan denken."

"Vorig jaar voelde ik op Wimbledon voor het eerst dat ik te weinig energie had om door te blijven gaan. Met mijn 10e bekroning als ITF-wereldkampioen vond ik dat ik genoeg had verwezenlijkt. Het leek me een goed moment om te stoppen."

Kunieda was in zijn lange carrière ook een van de belangrijkste concurrenten van de 4 jaar jongere Joachim Gérard. 8 keer wist onze landgenoot tegen hem te winnen.