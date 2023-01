Buitenlandse toppers vieren in Hannuit, Isaac Kimeli 2e, Chloé Herbiet 5e

Wereldtop

Door het gouden label zakten heel wat wereldtoppers naar ons land af. Met Rahel Daniel kregen we de eindlaureate van het World Athletics Cross Country Tour van vorig seizoen aan de start, ze is goed op weg om dat dit jaar te evenaren. Ze won dit seizoen al 2 manches en maakte daar 3 van. Met zijn vieren liepen ze lang vooraan op het 8 km lange, besneeuwde modderparcours, op het eind pas kon de Afrikaanse de rest van zich afschudden. Ze had een kleine voorsprong op de Zweedse Sarah Lahti. De Britse Meghan Keith mocht mee op het podium. Chloé Herbiet was de eerste Belgische op een vijfde plaats. Herbiet beende iets voorbij halfweg Lisa Rooms bij in de strijd om de eerste Belgische. Ze steekt ook de titel van de Franstalige Atletiekliga (LBFA) op zak. Rooms, die in het spoor van Herbiet finishte, blijft aan de leiding van het CrossCup-klassement. Een derde landgenote volgde pas op plaats 18 met Nina Lauwaert.

Primeur voor Herbiet: "Heel leuk"

De 25-jarige Herbiet, specialiste van de lange afstand, finishte voor het eerst in haar carrière als eerste Belgische bij een CrossCup. "Het gevoel was goed van bij de start, maar Lisa had wel meteen een kloofje", vertelde Herbiet. "Gaandeweg voelde ik dat ik dichter kwam en ik bleef mij heel sterk voelen. Ik heb de hele wedstrijd mensen kunnen oprapen." "Toen ik bij Lisa kwam, bleven we even samen, maar daarna probeerde ik haar toch te lossen, omdat ik weet dat ze sterker is in de sprint. Dit is een grote verrassing voor mij. Een heel leuk gevoel om eens beste Belg te zijn."

Kimeli probeert, maar kan niet op tegen Schrub

De mannen moesten een kilometer meer lopen dan de vrouwen. Isaac Kimeli, de derde van het EK in Turijn ruim een maand geleden, deed er alles aan om de prestigieuze zege naar zich toe te rekken.



De Fransman Yann Schrub bleef evenwel aan zijn zijde lopen en loste Kimeli op 2 ronden van het einde. Schrub is niet de minste: hij pakte vorig jaar brons op het EK 10.000m in München en finishte als 7e op het EK in Turijn.



Guillaume Grimard verdiende een knappe derde podiumplaats als tweede Belg. Lucas Da Silva was derde Belg op een zesde plaats.



Kimeli is de nieuwe leider in het CrossCup-klassement. Hij neemt het roer over van Michael Somers, die in volle marathonvoorbereiding is en niet startte in Hannuit.