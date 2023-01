Enkel Kim Gevaert deed al beter: Delphine Nkansa plaatst zich voor EK-indoor met kanontijd op 60 meter

Delphine Nkansa heeft zich in Eaubonne geplaatst voor het EK indooratletiek in Istanboel. Ze snelde er naar 7"24 op de 60 meter. Met 7"10 is Kim Gevaert de enige Belgische die ooit beter deed. De 21-jarige spurtbom schuift zo op naar de tweede plaats in de nationale ranking, voorbij onder meer Cynthia Bolingo en Rani Rosius.