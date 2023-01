Denis Odoi heeft verklaring voor tegenvallende resultaten: "We zijn momenteel hardleers"

"Het ligt niet aan een gebrek aan vertrouwen. Ik denk gewoon dat we op dit moment hardleers zijn. We wisten dat we op zoek moesten naar die tweede goal, maar we bleven de bal gewoon rondspelen zonder gevaar te creëren." Iets wat coach Parker ook zag en stoorde.

Penalty voor STVV? "Mijn gevoel zegt niet "neen""

Club ontsnapte in de 1e helft bovendien aan een strafschop. Odoi trok Hayashi tegen de grasmat, maar kreeg de overtreding mee.



Was het nu een penalty voor STVV of niet? "Mijn gevoel zegt niet "neen"", bekent Odoi.

"Ik had Hayashi niet zien aankomen en had gewoon achter hem moeten blijven. Toen hij wegdraaide, was er wat geharrewar. Dat was niet al te best verdedigd van mij."