Wat voor Lotte Kopecky na haar succesjaar? "WK wordt een doel, Tour of Giro is nog niet duidelijk"

Kopecky creëerde vorig seizoen haar eigen kunst. Al fietsend. Meteen raak in de Strade Bianche tegen Annemiek van Vleuten. Een solozege in de Ronde van Vlaanderen, tweevoudig wereld- en Europees kampioen op de piste.

Ploegleidster Anne van der Breggen is duidelijk. "In deze ploeg kunnen vaker meerdere rensters winnen. Dat geldt ook voor Lotte en Lorena. Dat werkt, als je accepteert dat je soms voor elkaar iets moet doen en soms iets terug krijgt."

"Volgens mij heeft dit team een vrij grote rol gespeeld in mijn succes vorig seizoen", ziet Lotte Kopecky het positief. "Omdat zoveel rensters het kunnen afwerken, was er minder druk op mijn schouders en dat had een positief effect op mijn resultaten."

Tour of Giro, zeker WK

De kwaliteit in de ploeg van SD Worx is bijzonder groot. De keerzijde is dat de speerpunten moeten presteren in de grote koersen. Wat verwacht de ploeg van Lotte Kopecky?

"Het is moeilijk om dat uit te drukken in resultaten", zegt ploegleidster Anne van der Breggen. "Als ze de lijn van vorig seizoen kan doortrekken, moet je tevreden zijn. Zelfs als het eens net niet is."

"Soms ben je afhankelijk van de wedstrijdomstandigheden, maar voel je dat er iets zit aan te komen."

"Druk is er sowieso. Zeker voor Lotte vanuit België. Het is aan ons om haar daar bij te helpen, maar tegelijk leer je veel uit een successeizoen zoals vorig jaar."

"Ze weet nu wat ze nodig heeft en heeft meer zelfvertrouwen. Daardoor kan je als renster focussen op veel trainen en op fine tunen om zo op het juiste moment in topvorm te zijn en nog iets sterker te worden. Dat helpt om te winnen."