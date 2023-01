Anderlecht-aanwinst Anders Dreyer: "Ik wil snel mijn steentje bijdragen"

"Ik heb er veel vertrouwen in dat het team snel weer competitief wordt", zei winger Anders Dreyer, de eerste winteraanwinst, bij zijn persvoorstelling in het Lotto Park.

"Ik hoop zo snel mogelijk het team te helpen", heeft Dreyer zin in de uitdaging. "Ik ben er nog maar net en moet me dus nog een beetje inpassen, maar ik voel me fysiek en mentaal klaar."

"Of er veel druk op mijn schouders rust om Anderlecht uit het slop te trekken? Dat gevoel heb ik niet bepaald, maar ik ben dat hoe dan ook gewoon."

Dreyer, die overkomt van Midtjylland in zijn thuisland, liet weten dat het voor hem "een makkelijke keuze" was om naar RSCA te komen. Met coach Brian Riemer en CEO Sports Jesper Fredberg vindt hij in Brussel twee landgenoten terug.

"Maar hun aanwezigheid was niet doorslaggevend in mijn keuze. Anderlecht is een grote club, die ik al ken van toen ik jong was. Dan was de knoop snel doorgehakt. Ik wil vlug mijn steentje bijdragen."