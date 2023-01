Anderlecht rondt komst Deense flankaanvaller Anders Dreyer af: "Kan match beslissen"

Vrijdag op de persconferentie hing de deal al in de lucht. "Hij is een goede speler", verklapte Riemer toen al.



"Ik zag hem voor het eerst aan het werk bij de U19 van Esbjerg, toen ik nog coach was van de U19 van Kopenhagen. Ook bij Brentford stond hij op onze radar. Dreyer is een speler die een match kan beslissen. In Denemarken staat hij hoog aangeschreven."



De linksvoetige flankaanvaller van 1,74 meter was al in veel landen actief: bij Brighton (Eng), St. Mirren (Sch), Heerenveen (Ned) en Roebin Kazan (Rus). Bij die laatste ploeg speelde hij vorig seizoen, tot hij door de oorlog met Oekraïne weer terugkeerde naar Midtjylland.

Bij Kazan was hij goed voor 8 goals in 14 competitieduels. Dit seizoen in Denemarken zit hij eveneens aan 8 doelpunten in 16 matchen. In de Europa League maakte hij er 2 in 6 duels. Met ook de beker erbij telt hij dit seizoen 10 goals en 4 assists in 27 matchen. Zijn totaalcijfers bij Midtjylland: 35 goals en 29 assists in 110 duels.