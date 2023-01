Spelverdeler Qerimi over WK-succes Red Wolves: "We zijn een echte familie"

Of ze al bekomen zijn van hun historische 31-29 tegen Tunesië, wilde onze man gisteren op het persmoment weten? "We moeten wel", stelde Qerimi. "We hebben een beetje gevierd in de kleedkamer, maar vanaf maandag ging de focus op Bahrein."



Op een eerste WK is alles nieuw. "Maar we moeten meteen gefocust zijn, want we willen meer dan dit. Nu is het de bedoeling dat we vanavond hetzelfde doen tegen Bahrein."

De 32-jarige Qerimi kent het klappen van de zweep, hij kan ook als enige Belg zeggen dat hij gescoord heeft in de Champions League. Voor Zagreb, nu speelt hij weer in ons land bij Hubo. Zijn rol is heel belangrijk.



"Ik ben hier voor mijn ervaring, om doelpunten te maken en goeie passes te geven. Het is een plus dat we al 12, 13 jaar bij de nationale ploeg zijn, net als dat mijn Champions League-ervaring ook helpt."

Wat is het sterkste punt van deze selectie? "Dat we samen een groep vormen, we zijn een echte familie. We vechten voor elkaar, we zijn altijd samen. Dat is een verschil tussen ons en de andere landen, denk ik."