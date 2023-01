Bahrein verrast België, Red Wolves met de hakken over de sloot naar volgende ronde

De Belgische handbalmannen zijn van hun wolk gehaald. Na de euforie tegen Tunesië volgde nu de ontnuchtering tegen Bahrein. De Red Wolves verloren ondanks een blitzstart hun laatste groepsmatch (28-30) en moeten tevreden zijn met de 3e in hun poule, net voldoende voor een plaats in de volgende ronde. Daarin treffen ze Egypte, Kroatië en de Verenigde Staten.

Red Wolves geven 5-0-voorsprong weg

De allereerste WK-zege, 31-29 tegen Tunesië, had de Belgen vleugels gegeven. Tegen Bahrein begonnen ze verschroeiend aan de wedstrijd.



Kötters vloog elke bal erin vanaf zijn hoek en doelman Lettens hield lang de nul op het bord: 5-0.



Maar na zo'n 10 minuten begon de Belgische machine te sputteren, terwijl die van Bahrein op gang kwam. De nummer 2 van Azië kreeg de code van Lettens gekraakt en zette de bordjes in evenwicht: 9-9.



Het kon nog erger. Oog in oog met doelman Mohamed stapelde België de missers op, Bahrein liep uit en ging de rust in met een bonus van 3 doelpunten: 12-15.



Het mocht stormen in de Belgische kleedkamer.

Belgische tactiek biedt geen soelaas

Misschien was het maar een stormpje tijdens de rust, want Bahrein snelde verder weg van België. Toegegeven, de doelman van Bahrein stond ook goed te keepen. De Red Wolves leken met losse flodders te schieten. Bondscoach Sylla haalde zijn bekende tactiek boven en stelde in de aanval 7 veldspelers tegen 6 op. Zonder al te veel succes. Glorieux kreeg ook nog eens rood onder zijn neus geschoven. Zijn tegenstander was op zijn voet gestaan, de arbitrage zag het omgekeerd. Bahrein speelde zijn ervaring op het hoogste toneel uit. In de slotminuten kende de kwartfinalist van de Spelen in Tokio genade. België mocht tot op 2 doelpunten naderen. Eindstand: 28-30. (scrol omlaag voor reacties)

Net voldoende voor kwalificatie

Bahrein sluit de poule af als 2e, dankzij de logische zege van titelverdediger Denemarken tegen Tunesië (34-21) wordt België 3e. Dat volstaat net voor een plaats in de tweede ronde. Daarin treffen ze de komende dagen Egypte, Kroatië en de Verenigde Staten.

Doelpunten België

8 - Raphael Kötters 5 - Arber Qerimi 4 - Tom Robyns 2 - Bartosz Kedziora 3 - Nick Braun 1 - Jeroen De Beule 1 - Yannick Glorieux 1 - Simon Ooms 1 - Kobe Serras 1 - Serge Spooren 1 - Yves Vancosen

Reacties na België - Bahrein op het WK:

"We zijn ontgoocheld", reageert bondcoach Yerime Sylla. "We kunnen beter, we waren de tweede plaats in onze groep waard. Dat is niet gelukt." "Op een gegeven momenten zijn zij beginnen te scoren en wij te makkelijk beginnen te missen. Wat vooral jammer is, is dat we ook minder zijn beginnen te verdedigen." "Iedereen is wat moe", geeft de coach toe. "Drie matchen op korte tijd spelen, is nieuw voor ons. Dat mag geen excuus zijn, voor Bahrein geldt hetzelfde." "We zullen ons snel over deze teleurstelling moeten zetten, om de volgende matchen zo goed mogelijk te spelen", besluit Sylla.



"Toen Bahrein op dreef begon te komen, begonnen wij wat te twijfelen", stelt opbouwer Jeroen De Beule. "Net zoals in de vorige matchen verloren we duels. Zo hebben we Bahrein weer in de match laten komen." "Het is zuur om zo te verliezen. We hebben de nederlaag aan onszelf te wijten. We speelden niet de perfecte wedstrijd, het moest beter." "Fysiek viel het nog wel mee", vindt de 31-jarige speler. "Iedereen heeft last van wat pijntjes, maar we zijn nog in vorm." "We weten nu hoe het voelt om te winnen op een WK. Dat willen we nog eens voelen."