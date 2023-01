De Belgische handballers doen het! Ze boeken een allereerste zege op het WK

Goalie Jef Lettens: "Het is echt super, een bekroning van jaren werk. We hebben als team geknokt en een verdiende overwinning kunnen afdwingen. Ik vond mezelf niet de beste wedstrijd spelen, maar op de belangrijke momenten kon ik de ballen wel stoppen."



"We moesten Tunesië het fysiek moeilijk maken. De manier waarop we die zege boeken maakt me eigenlijk niet zoveel uit. We hebben mooi handbal afgewisseld met werkhandbal, we hebben ervoor geknokt."





"Mij hoor je niet meer zeggen dat België een klein land is handbalvlak. We hebben ons getoond én we kregen de Denen op onze hand. Tegen Bahrein mogen ze de Deense fans dat nog eens doen."





Hoekspeler Yannick Glorieux, die zijn 27e verjaardag viert: "Mooier kon die verjaardag niet worden. Ik ga deze dag nog heel lang koesteren."

"Het liep ook lekker vandaag. In verdediging kan het nog beter. Daar hebben we nog ruimte op verbetering."

"Bahrein komt er snel aan. We gaan op dit elan voort."