Ogier wint Monte Carlo 9e keer, Neuville is 3e: "Toch een goede start van WK rally"

clock 17:48 17 uur 48. Neuville en Wydaeghe: "Alles gegeven". Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe konden met hun Hyundai nooit meestrijden voor de eerste plaats, maar ze zijn toch tevreden. Twee snelste tijden op zaterdagmiddag en slechts 2 extra WK-punten in de powerstage, toch een onderdeel dat de Belg beheerst. "Ik hoopte op meer en kan alleen maar zeggen dat ik alles gegeven heb", aldus Thierry Neuville. "Hoewel we ons liever meer gemengd hadden in de strijd voor de overwinning, is het toch wel een goede start van het seizoen, zeker als je het vergelijkt met vorig jaar. We hadden meer bandenslijtage en kwamen wat pure snelheid tekort." "Zelfs al namen we risico's, we konden de koplopers niet volgen. En dus moesten we slim zijn, en dat waren we. We hebben de wagen op de weg gehouden en een zo hoog mogelijk ritme aangehouden. Uiteindelijk is het toch geweldig om weer op het podium van de Monte Carlo te staan." "Zweden wordt een andere rally. Daar moeten we kunnen meestrijden." De tweede WK-rally is van 9 tot 12 februari.



clock 13:18 13 uur 18. Ogier wint voor 9e keer, Neuville blijft 3e. Sébastien Ogier heeft met zijn Toyota meteen de toon gezet op de eerste WRC-rally van 2023. De Fransman, goed voor 8 wereldtitels, won op de slotdag opnieuw alle vier de ritten. Op het einde van de dag telde hij zo een voorsprong van ruim 18,8 seconden op de de Finse veelwinnaar Kalle Rovanperä. Ogier wint zo al voor de negende keer in Monte Carlo, een absoluut record. Thierry Neuville - die dit jaar opnieuw een gooi doet naar de wereldtitel - slaagde erin om zijn derde plaats op de laatste dag vast te houden. Onze landgenoot moest enkel zijn rivalen Ogier en Rovanperä voor zich dulden vandaag. Hij strandde zo als derde op 44,6 seconden van de Franse winnaar.

clock 13:17 13 uur 17.

clock 22-01-2023 22-01-2023.

clock 21:25 21 uur 25. Ogier moet knokken voor 9e zege, Neuville houdt stand als 3e. Sébastien Ogier (Toyota) gaat de slotdag in als leider. De Fransman, die voor de 9e keer de rally kan winnen, zag zijn teammaat en wereldkampioen Kalle Rovanperä wel naderen tot op 16 seconden. "Dat moet volstaan", stelt Ogier. "Ik heb vandaag het kalm aan gedaan om niet lek te rijden." Thierry Neuville volgt als derde in de stand, op 32 seconden van Ogier. De rallyrijder uit de Oostkantons schreef vanmiddag 2 ritten op zijn naam. Zondag worden er nog 3 etappes en de powerstage op de Col de Turini afgewerkt in de 91e editie.

clock 21:23 21 uur 23.

clock 21-01-2023 21-01-2023.

clock 18:28 18 uur 28. Neuville van 4 naar 3. Sébastien Ogier (Toyota) heeft na de 2e wedstrijddag stevig de leiding in handen in de Rally van Monte Carlo. De 39-jarige Fransman heeft 36 seconden voorsprong op zijn Finse teamgenoot Kalle Rovanperä. Thierry Neuville (Hyundai i20) staat 3e op 37"9. Neuville en co kregen vandaag 6 kurkdroge klassementsritten voorgeschoteld. Ogier nam met winst in de 3 ochtendetappes meteen resoluut de leiding. Elfyn Evans (Toyota) was de enige die min of meer in de buurt van de Fransman kon blijven, totdat hij lek reed, 43"4 verloor en naar de 5e plaats zakte. Neuville profiteerde van de pech van Evans om op te schuiven naar de 2e plaats, met in zijn zog titelverdediger Rovanperä. Ogier, Evans en Rovanperä wonnen in de namiddag elk een klassementsrit, waardoor Toyota op de eerste 2 wedstrijddagen alle klassementsritten heeft gewonnen. "We kunnen hun tijden niet evenaren. Ik weet niet waarom", zei Neuville, die de dag afsloot op de 3e plaats. "Deze namiddag hadden we een vergelijkbare bandenkeuze. Ik dacht dat we hun tempo nu zouden aankunnen, maar dat was dus niet het geval."



clock 18:26 18 uur 26.

clock 20-01-2023 20-01-2023.

clock 23:30 23 uur 30. Neuville: "Motor sloeg af". In het begin van de tweede rit was Neuville iets te enthousiast en slipte hij, waarna de motor afsloeg. "Om eerlijk te zijn weet ik niet wat er gebeurde. Er was totaal geen grip. Ik was ook niet de eerste die er wijd ging. Toen ik de sporen zag, was het al te laat. De motor sloeg af waardoor ik 7 à 8 seconden verloor." Op vrijdag worden er 2 lussen van telkens 3 ritten gereden. Tijdens de middag is er geen service en mogen er enkel banden gewisseld worden.



clock 23:27 23 uur 27. Ogier wint de 2 ritten op dag 1, Neuville 4e. Sébastien Ogier heeft met zijn Toyota meteen de toon gezet op de eerste rallydag van 2023. De Fransman, goed voor 8 wereldtitels, won de 2 ritten op de openingsdag. Hij telt 6 seconden voorsprong op de Brit Elfyn Evans (Toyota), de Est Ott Tänak (Ford) is derde op 15"4, Thierry Neuville (Hyundai) vierde op 15"5. De Finse WK-leider Kalle Rovanperä volgt op 1,5 seconde van onze landgenoot op 5. De Monte Carlo begon met de beklimming van de Col du Turini, een klassieker. De klassementsritten lagen er kurkdroog bij. Ogier reed meteen de snelste tijd en was daarbij 1,3 seconden sneller dan Elfyn Evans. Neuville kreeg als derde al 6 seconden aangesmeerd. Eenzelfde scenario in de tweede rit met Ogier, die nu 4,7 seconden sneller was dan Evans. Thierry Neuville reed de vierde tijd op 9,5 seconden.



clock 19-01-2023 19-01-2023.

clock 18:06 18 uur 06. Belangrijkste teams en hun rijders. Ford: - Ott Tänak (Est) - Pierre-Louis Loubet (Fra) - corijder Nicolas Gilsoul (Bel) Hyundai: - Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe - Esapekka Lappi (Fin) Toyota: - Elfyn Evans (GBr) - Kalle Rovanperä (Fin) . Belangrijkste teams en hun rijders Ford:



- Ott Tänak (Est)

- Pierre-Louis Loubet (Fra) - corijder Nicolas Gilsoul (Bel)



Hyundai: - Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe

- Esapekka Lappi (Fin)



Toyota: - Elfyn Evans (GBr)

- Kalle Rovanperä (Fin)