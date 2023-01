Finishen op karakter: Sam Maes mist poortje en stapt helling weer op

De Wereldbeker alpineskiën draait op volle toeren. Dit weekend waren de mannen actief op de Lauberhorn in Wengen (Zwi), volgende week werken ze die andere klassieker in Kitzbühel (Oos) af.

Onze landgenoot Sam Maes liet vandaag mooie dingen zien in de slalom in Wengen. Met het hoge startnummer 62 slaagde hij er toch in om zich te plaatsen voor de 2e run. Maes zette de 26e chrono neer, de top 30 stoot door.

In die 2e run mocht Maes van start gaan in stevig sneeuwweer. Hij miste een poortje, maar wilde wel finishen. Dus klauterde hij zijwaarts weer de berg op om het poortje alsnog te ronden.

Het kostte hem zo'n 20 seconden, een eeuwigheid in het skiën, maar finishen deed Maes wel. Met de 28e tijd.

De overwinning In Wengen was voor Henrik Kristoffersen. De Noor haalde het voor de Zwitser Loïc Meillard (op 0"20), die nog de beste was in de eerste run. De Noor Lucas Braathen (op 0"49) pakte de derde podiumplaats.