Roeselare en Maaseik walsen over tegenstander, Aalst triomfeert in thriller op veld van Menen

In de hoogste klasse van het volleybal is er één zekerheid: Roeselare wint zijn wedstrijden. Op speeldag 12 ging Guibertin opnieuw voor de bijl. Ook Maaseik won makkelijk op het veld van Gent. Menen en Aalst speelden een nagelbijter, die in het voordeel van de bezoekers eindigde na 16-18 in de beslissende 5e set.