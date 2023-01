Hoelang gaat Sanne Cant nog door? "Einde van mijn carrière begint er stilaan aan te komen"

"Neen, sorry, dat zal niet lukken”, lacht Cant. “Ik geniet momenteel van wat ik doe. Maar ik word 33 en het einde van mijn carrière begint er stilaan aan te komen."

Sven Nys bleef crossen tot zijn 39e en hield in de studio van Karl Vannieuwerke vandaag een pleidooi om Sanne Cant tot haar 40e op de fiets te houden.

"Top 5 of top 10 op WK is geen meerwaarde voor mij"

Cant gaf ook nog eens extra toelichting waarom het BK haar laatste cross van het seizoen was en ze dus past voor het WK.

"Ik heb al heel veel top 10-plaatsen behaald op het WK en dat zou nu weer het hoogst haalbare zijn. Met een heel goede dag zou de top 5 er misschien in zitten."

"Als je mijn carrière bekijkt, is zo’n ereplaats geen meerwaarde meer. In plaats daarvan een mooie uitslag rijden in het voorjaar, is wel iets moois."

Cant zal nu even rust nemen om dan op stage te vertrekken met haar wegploeg Fenix-Deceuninck. Waar liggen haar doelen op de weg?

"Normaal gezien ben ik een goede lead-out voor onze sprintster. Maar een koers zoals Parijs-Roubaix zou me ook moeten liggen.”