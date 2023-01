Aleksander Aamodt Kilde daalt snelst in klassieker van Wengen

Kilde haalde het met een tijd van 1'43"14 voor zijn grote rivaal, de Zwitserse Wereldbekerleider Marco Odermatt, die op 88 honderdsten binnenkwam. De derde plaats was voor de Italiaan Mattia Casse (op 1"01).



Voor zijn laatste deelname in Wengen legde de lokale held Beat Feuz (35 jaar) beslag op de 5e plaats op 1'25" van de winnaar.



Het is Kildes zesde WB-overwinning van het seizoen, zijn vierde in de afdaling. De Noor behoudt de leiding in de tussenstand van de Wereldbeker afdaling. Hij telt 505 punten, eerste achtervolger Odermatt heeft 386 punten.



In de algemene Wereldbeker blijft de Zwitser wel op kop, met 1.186 punten. Kilde is de eerste achtervolger met 846 punten.



Door de harde wind werd de afdaling in Wengen ingekort. De skiërs konden niet starten op het bovenste gedeelte. Daardoor was de wedstrijd slechts 3 km, in plaats van de voorziene 4,5 km. Zondag staat in Wengen nog een slalom op het programma.