Wereldkampioen op bezoek bij wereldkampioen: Evenepoel showt regenboogtrui in Argentinië

De lokale organisatie is maar wat blij met de aanwezigheid van de WK-trui in haar peloton. In wereldkampioenenmood - zelf won het land met Messi en co. de Wereldbeker voetbal - wijdde ze een bericht aan de eerste training van Evenepoel en zijn 5 maats, Jakobsen, Mørkøv, Lampaert, Hirt en Serry, mét beelden.



Na een lange reis kwam de selectie van Soudal-Quick Step woensdag aan in San Juan, gisteren volgde de eerste training. De zes werkten een 80-tal kilometer af op het parcours van de 6e rit, die op zaterdag 28 januari wordt gereden.