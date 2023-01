Goudhaantje Alec Segaert bleef ondanks interesse andere teams bij Lotto: "Ze schakelden hier versnelling hoger"

Nog geen 3 maanden geleden won Alec Segaert de Ronde van Lombardije bij de beloften. Hij profiteerde er van zijn WK-vorm, die hem ook al een zilveren medaille in het tijdrijden had opgeleverd.



Terwijl een pak van zijn leeftijdsgenoten met zo'n palmares tegenwoordig zonder verpinken zouden overstappen naar de profs, zal de binnenkort 20-jarige Segaert dat pas volgend jaar in juli doen.

"Dat is een bewuste keuze, omdat ik nog wat meer finales wil rijden tegen mijn leeftijdsgenoten. Ik schep daar plezier in en het scherpt mijn winnaarsmentaliteit aan. Het niveau bij de beloften is trouwens heel hoog. Als ik dan kan winnen, dan geeft mij dat de drive om nog harder te trainen."

Voor 2023 heeft Segaert Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en het WK aangestipt. Hiervoor legt hij de basis op trainingskamp bij de profs van Lotto-Dstny.

"De tests die ik hier heb afgelegd waren héél positief. Je vergelijkt die resultaten dan eens met de anderen en het was in orde. Ook al weet ik dat het nog beter kan als ik die grote mannen zie", voegt Segaert er snel aan toe.

Zijn goeie prestaties bleven natuurlijk ook voor de andere teams niet onopgemerkt. "Ik heb enkele aanbiedingen gehad, ja. Maar ik heb het gevoel dat er bij Lotto een versnelling hoger is geschakeld op performance niveau. Je merkt een andere spirit."

Mocht het uiteindelijk toch niets worden met zijn profcarrière dan heeft Segaert nog iets anders achter de hand. "Ik zit in mijn 2e jaar burgerlijk ingenieur, een studie van 5 jaar die ik over minstens 8 jaar zal spreiden. Het is goed om bezig te blijven en als je elk jaar iets kunt doen, heb je achteraf toch een diploma."