CEO van Lotto-Dstny laat zich niet afschrikken: "Ik houd van uitdagingen"

"Ik ben nog maar 2 weken in dienst. Ik leer dagelijks mensen kennen en elke dag telt slechts 24 uur. Daarna kun je suggesties doen om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. We hebben vertrouwen, we zijn gemotiveerd en de sfeer is goed."

Wil de Franse CEO meteen zaken veranderen? "De terugkeer naar de WorldTour (nieuwe licenties worden eind 2025 uitgedeeld) begint nu. Elk punt telt. We willen vooral winnen, voor veranderingen is het nog te vroeg."

Heulot moet bouwen op wat zijn voorgangers in beton gegoten hebben. "Dat is een erfenis, ja. Ik begin met iets dat er al is. Dat kan ook een voordeel zijn. We doen het met wat we hebben en ik houd van uitdagingen."

"Wat die dan is? Mijn management is gebaseerd op communicatie. Je werkt met atleten die ook mensen zijn zoals jij en ik. Ik luister en probeer oplossingen aan te geven", bleef de Franse ex-renner wat op de vlakte.

"We willen winnen en aanwezig zijn op belangrijke momenten. Dit moet een ploeg zijn waar iedereen zijn plaats vindt en een team dat niet enkel leunt op Caleb Ewan of Arnaud De Lie. We willen er staan in het peloton."

Wanneer is de patron dan tevreden in oktober aan het einde van het seizoen? "Ik ben niet snel tevreden, ik leg de lat altijd hoog."

"Je moet in het bed gelegen hebben om te weten wat er in een huwelijk gebeurd is. Ik sta hier en ik kijk vooruit, niet achteruit."

De ex-coureur blijft investeren in de jeugdwerking en ontweek de vraag over het weinig sexy imago dat Lotto de voorbije jaren heeft opgebouwd.

Kurt Van de Wouwer: "Geen Giro? Het seizoen stopt niet eind mei"

Nog voor Stéphane Heulot werd aangetrokken, werd Kurt Van de Wouwer al in het pak van sportief manager gezet. Hij coördineert zo'n beetje alle geledingen van de Lotto-piramide.

Van de Wouwer besliste met zijn sportieve cel om onder meer de Giro te laten liggen. Maar de tactiek om in die periode punten te pakken in kleinere koersen, is al min of meer ontploft in het eigen gezicht. De UCI heeft de buit voor de grotere koersen namelijk flink opgewaardeerd.

"Je kunt redeneren dat we in mei mét de Giro waarschijnlijk meer punten genomen zouden hebben, maar we moeten verder kijken. Het seizoen stopt niet eind mei. We willen onze renners fris krijgen voor de tweede helft. Het blijft een verstandige keuze."

Van de Wouwer ziet het positief in, ook voor het voorjaar. "We kunnen niet verwachten dat we concurreren met Jumbo-Visma of Soudal-Quick Step, maar hier en daar een graantje meepikken of de hoofdvogel afschieten, dan zouden we tevreden zijn."

Arnaud De Lie is een van de troeven. "Het jaar van de bevestiging is soms moeilijk. We hebben het geluk dat hij zeer nuchter is, maar de druk wordt verhoogd. Het is onze taak om de voeten op de grond te houden en om het gezond verstand te gebruiken."

"We mogen voor 2023 ook niet fixeren op de 25 zeges van 2022. We moeten vooral kijken naar de kwaliteit. In het Vlaamse voorjaar willen we aanwezig zijn en in de Tour en Vuelta willen we aanknopen met ritwinst."