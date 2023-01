De WK-finale als afsluiter: doelman Hugo Lloris (36) zwaait af bij Les Bleus

De finale op het WK in Qatar was het laatste wapenfeit van Hugo Lloris in het shirt van Les Bleus. Na 145 interlands en 10 jaar als aanvoerder zet de Franse doelman een punt achter zijn interlandcarrière.

Dat vertelt Lloris in een interview met de Franse sportkrant L'Equipe. "Er komt een moment waarop je moet weten dat je het stokje moet doorgeven", vertelt hij. "Ik heb altijd gezegd dat het Franse team van niemand is. Achter mij staat een team dat klaar is om door te gaan."

Op het WK in Qatar brak Lloris het record van caps bij de Franse nationale ploeg. Door met Les Bleus opnieuw de finale te bereiken ging hij op en over Lilian Thuram (141 caps) en sluit hij nu af met 145 caps.

Zijn laatste interland - de WK-finale - verloor hij dan wel na een strafschoppenreeks, maar toch houdt Lloris een knap palmares over aan zijn 14 jaar bij de nationale ploeg. Hij speelde 4 WK-eindrondes, 3 EK-eindrondes en won 2 trofeeën: het WK in 2018 en de Nations League in 2021.

Normaal gezien neemt Mike Maignan nu zijn plaats over als nummer 1 van Frankrijk. De doelman van AC Milan miste het WK in Qatar door een blessure.