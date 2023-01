Shaun Murphy knikkert titelverdediger Neil Robertson er meteen uit op de Masters

Op de Masters, na het WK het meest prestigieuze snookertoernooi van het jaar, neemt de top 16 van de wereld het tegen elkaar op. Titelverdediger Neil Robertson mocht in het Alexandra Palace in Londen de spits afbijten tegen de Engelsman Shaun Murphy.

Murphy, de Masters-laureaat van 2015, startte verschroeiend en liet breaks optekenen van 98, 53, 61 en 100. Na 6 frames stond Robertson al 5-1 in het krijt.

Maar op de drempel van de uitschakeling veerde de Australiër plots recht. Robertson won 3 frames op rij, waarbij hij in het 9e spel zelfs met een maximumbreak flirtte. Een misser op de 14e van de 15 rode ballen strooide roet in het eten.

Dan vond Murphy het welletjes. Met een break van 54 legde hij de basis voor winst in het 10e frame en meteen ook de wedstrijd. Exit titelverdediger Robertson dus, Murphy mag zich opmaken voor een duel met Kyren Wilson of Stuart Bingham in de kwartfinales.

Maandag komt ook Luca Brecel in actie op de Masters. Onze landgenoot neemt het in de 1e ronde op tegen publiekslieveling Ronnie O'Sullivan. De Engelsman is met 7 Masters-trofeeën in zijn prijzenkast de recordhouder.