Galatasaray van Dries Mertens heerst in Turkse klassieker tegen Fenerbahçe van Michy Batshuayi

Galatasaray is zondag stadsrivaal Fenerbahçe in het hol van de leeuw de baas gebleven. De topper draaide uit op 0-3, in de stand in Turkije slaat "Gala" een kloof van vier punten op zijn rivaal. Dries Mertens mocht bij Galatasaray 70 minuten spelen, evenveel als Michy Bashuayi bij Fenerbahce.