Ruud Vormer klinkt gretig bij Essevee: "Maar ik blijf niet bij degradatie"

Vormer had heel wat aanbiedingen, ook uit Nederland. "Maar terug wilde ik niet meteen, al dacht ik even aan Utrecht, waar Bas Dost zit. Maar Nederland was moeilijk."



Waarom is het Zulte Waregem geworden? "Ik ken Davy De fauw heel goed en die was heel positief over de club." De fauw was jarenlang speler en ook coach op Essevee en ex-teammaat van Vormer bij Club.





"Ik heb hem een paar keer gesproken en Zulte Waregem kwam er heel goed uit. Voor mij was het belangrijkste om lekker weer te voetballen. Bij Club was het heel lastig, ik trainde er alleen maar. Ik miste de adrenaline om belangrijk te zijn en om gas te geven in wedstrijden. Daarom koos ik hiervoor."



Ook zijn gezinssituatie speelde mee: "Ik woon met mijn vrouw en 3 kinderen in Knokke, op een uurtje rijden. Ik had op mijn 34e geen zin meer in een verhuizing. Zij zijn ook heel blij."