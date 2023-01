Het nieuwe seizoen "esports cycling" staat voor de deur: dit staat er op het programma

Net als vorig jaar worden in de maanden januari en februari de Proximus Cycling eSeries georganiseerd, waarin 6 virtuele wielerklassiekers worden afgewerkt.



Het programma:



* 5 januari: Omloop Het Nieuwsblad

* 12 januari: Gent-Wevelgem

* 19 januari: Dwars door Vlaanderen

* 26 januari: Ronde van Vlaanderen

* 2 februari: Scheldeprijs

* 9 februari: Brabantse Pijl

De wedstrijden vinden telkens om 19 uur plaats en er zijn 3 verschillende categorieën: jeugd, mannen en vrouwen.



Alle wedstrijden worden uitgezonden op Proximus Pickx, maar ook gestreamd op YouTube. Meer info vind je hier: proximuscyclingeseries.com

Enkele dagen na deze reeks voorjaarsklassiekers, op zondag 12 februari, wordt het BK georganiseerd, in samenwerking met Belgian Cycling. Kwalificatie hiervoor gebeurt tijdens het Vlaams of Waals kampioenschap, dat op 20 januari plaatsvindt.



Het hoogtepunt van het esports-wielerseizoen vindt ten slotte een week later plaats, met het WK Zwift, waar gezocht wordt naar de opvolgers van Jay Vine en Loes Adegeest.