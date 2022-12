Inschattingsfout komt Van Gerwen bijna duur te staan, ook Smith ontsnapt

Op Peter Wright na (tegen Kim Huybrechts) waren alle topreekshoofden vrij probleemloos door de eerste ronden van het WK darts gesparteld. Met 4e reekshoofd Michael Smith leek er nu toch een nieuwe vette vis in de fuik te blijven steken.



De Duitser Martin Schindler was op de grote toernooien nog nooit erg ver geraakt, dus Smith - de eeuwige tweede, die dit jaar met de Grand Slam of Darts eindelijk eens kon oogsten - had zichzelf een goeie kans toegedicht.



Maar Smith kon zijn gebruikelijke gemiddeldes (niemand gooit meer 180's) in de eerste 4 sets niet halen. "The Wall" profiteerde om op 3-1 te komen. Maar zoals wel vaker kon Schindler het niet afmaken met de finish in zicht.



Smith rook de twijfel en onzekerheid bij zijn tegenstander en dat voedde zijn eigen zelfvertrouwen. De hoge scores én dubbels vielen nu plots wel. Leg na leg zakte de moed Schindler dieper in de schoenen. Toen het 3-3 werd, stond de onvermijdelijke afloop - een zege van Smith - eigenlijk al vast.