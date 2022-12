Geen 3e wereldtitel voor Gary Anderson, Chris Dobey gooit de Schot naar huis

2 halve finales, 2 verloren finales en 2 wereldtitels: dat is het WK-palmares van Gary Anderson sinds 2015. Maar het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de internationalisering van het darts Anderson parten speelt.



De 52-jarige Schot verlaat amper het Verenigd Koninkrijk en laat zo dus heel wat punten én kansen liggen om te schitteren. Zo geraakte Anderson dit jaar nooit onder stoom, ook niet tegen Chris Dobey, het 22e reekshoofd.



Het begon nochtans hoopvol voor Anderson, die in een mum van tijd 3 legs en dus de 1e set binnenhaalde. Toen wist hij nog niet dat zijn liedje eigenlijk al uit was.



Dobey won de volgende 3 sets telkens met 3-2, vaak omdat Anderson het liet afweten op de dubbels. Ook een laatste opflakkering van de Schot in de slotset kwam er niet. Eindstand: 4-1.

Ook in de middagsessie moesten we afscheid nemen van de Nederlander Danny Noppert, het 9e reekshoofd, na 2-4-verlies tegen de Schot Alan Soutar. José de Sousa versloeg Ryan Searle met 4-3 en neemt het in de 1/8e finales op tegen nummer 1 Gerwyn Price.