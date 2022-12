Yves Lampaert zegeviert op strand van Zeebrugge na "zwaarste training van de winter"

45 km over het zeezand en stukjes langs de zeedijk kregen de strandracers voorgeschoteld. Na een chaotische start kwamen al vroeg de verwachte namen naar voren. Lampaert, de eerste geletruidrager van de recentste Ronde van Frankrijk, maakte veel indruk, en herleidde de kopgroep tot 4 renners: hijzelf en ploegmaats Bert Van Lerberghe en Tim Declercq en Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech). Toch kreeg Lampaert de zege niet cadeau. Na een val begon hij met achterstand aan de laatste van 5 ronden, maar dat zette hij toch nog recht. Hij ging op en over iedereen en liet Van Lerberghe, Vanmarcke en Declercq achter zich. Jordi Warlop eindigde op de 5e plaats. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Grace Verbeke, oud-winnares van de Ronde van Vlaanderen. Op donderdag 29 december wordt het Belgisch kampioenschap beachrace afgewerkt in Bredene. Lampaert is er meteen een van de kanshebbers.

"Het stof is van de longen"

Meer dan een sportief doel zijn de beachraces vooral een goeie trainingsprikkel voor de profrenners aan de start. "De zwaarste training van de winter? Ja, zeker", zei Yves Lampaert.

"Het valt te vergelijken met een tijdrit. Weer een bloedsmaak in de mond. Het stof is van de longen. Het is een beetje zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel die gaan crossen, alleen is dat nog wat explosiever. Op het strand is het meer poweren, vandaag een uur en een kwartier aan een stuk. Leuk, wel."

Volgende donderdag wordt Lampaert één van de belangrijkste kandidaten voor de Belgische titel in het strandracen in Bredene. "Vandaag was de generale repetitie. Het was mijn eerste beachrace van het seizoen. Het materiaal testen, kijken hoe goed het gaat in het zand?"

"Het zou leuk zijn mocht ik in Bredene de titel kunnen nemen. Ik was al Belgisch kampioen in het tijdrijden en op de weg, hopelijk kan ik de titel ook eens nemen in het zand."

Na Bredene gaat de focus van Lampaert weer volledig naar het wegseizoen. Dat begint hij net als zijn ploegmaat Remco Evenepoel volgende maand in Argentinië, met de achtdaagse Ronde van San Luis (22 tot 29 januari).