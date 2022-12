Jan Bakelants stopt met koersen: "Ploegmanager? Die adrenaline spreekt me zeer aan"

Jan Bakelants (36) heeft zich bij het indrukwekkende lijstje wielergepensioneerden aangesloten. De voormalige geletruidrager heeft dat aangekondigd in een gesprek met Sporza. "Ik had er soms meer van verwacht, maar ik doe het met wat het geworden is. En ik mag best tevreden zijn", blikt hij terug.

24 december 2019. Een openhartige Jan Bakelants, toen 33 jaar, vertelt in Het Journaal op kerstavond dat hij nog niet klaar is met de wielersport en dat hij - met de moed der wanhoop - een nieuwe ploeg bovenaan zijn wenslijstje met kerstgeschenken gezet heeft. 24 december 2022. Drie jaar later deelt Jan Bakelants weer een boodschap bij Ruben Van Gucht.

Wat wil je deze keer zeggen, Jan?

"Ik stop met profwielrennen. Het is nu officieel en het is tijd om het aan iedereen te laten weten." "Het was geen gemakkelijke beslissing en het proces is gegroeid. Tijdens de Tour kreeg ik te horen dat ik niet kon blijven bij Intermarché-Wanty-Gobert, na mijn ritzege in de Ronde van Wallonië eind juli begon het echt te rijpen." "Het is geen overhaaste beslissing. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan en ik heb die knoop doorgehakt in samenspraak met mijn familie. Het voelt goed aan."

Was er geen interesse van andere ploegen meer?

"Ik ben niet actief op zoek gegaan naar een ploeg. Als er iets op mijn pad kwam, dan zou ik er naar geluisterd hebben. Er zijn losse contacten geweest, maar ik vond me nooit echt in de voorwaarden." "Ik heb het een tijdje geleden beslist, maar ik ben blijven leven als een prof tot nu. Het zou slecht zijn om die gewoontes ook meteen om te gooien, maar het is tijd om dit hoofdstuk af te ronden."

Waarom was die zege in de Ronde van Wallonië zo cruciaal in je beslissing?

"Ik zag het als een afsluiter van een moeilijk hoofdstuk. Na mijn zware val in de Ronde van Lombardije in 2017 heb ik lang geprobeerd om te winnen." "We zijn nu 5 jaar verder en ik ben vaak vruchteloos op zoek gegaan naar die déclic. Dat was mijn kruis dat ik moest dragen en dat was best zwaar. Maar met die zege heb ik dat van me afgeschud. Er kwamen heel veel emoties bij kijken." "3 jaar geleden hebben we hier nog eens gezeten op zoek naar mensen die nog in me geloofden en ik heb kunnen antwoorden met de pedalen." "Toen ik dit seizoen aanvatte, lag het in balans wat ik wilde doen. Maar na die zege groeide de gedachte dat het een goed moment was om er mee op te houden."

Met welk gevoel vertel je dit?

"Ik zit hier niet met trillende lippen. Ik besef dat het een nieuw hoofdstuk wordt en het zal niet eenvoudig zijn, ook voor mijn naasten." "Een renner leeft in een cocon, afgeschermd van wat misschien de realiteit is. Van 180 dagen in het buitenland ga je nu tot het minimum." "Ik zal zelf ook zoeken, het is een proces. Maar ik ben op de goeie weg en ik denk dat ik er klaar voor ben."

Dat was je 3 jaar geleden niet?

"Ik had de stilzwijgende afspraak dat het een mooi moment was om afscheid te nemen als ik kon aanknopen met een zege. Was dat sneller dan deze zomer gebeurd, dan was ik er overduidelijk niet klaar voor." "Toen we hier 3 jaar geleden zaten, was ik absoluut niet klaar om te stoppen. Ik heb toen gereden voor een broek en een trui (Bakelants vond onderdak bij Circus-Wanty Gobert)." "Dat werd toen verstoord door corona in 2020, maar nu ben ik er klaar voor."

Jan Bakelants reed dit najaar nog een puike Vuelta.

Ben je er ook klaar mee?

"Neen, absoluut niet. Ik fiets nog altijd heel erg graag en dat blijf ik doen. Als ik 2 dagen niet gefietst heb, dan mis ik het ook. De toekomst brengt een andere insteek met weinig verplichtingen. Het genot zal meer tellen."

Besef je het al volledig?

"Ik zal alles nu van een andere kant beleven. Koers kijken in de zetel, dat gaat." "Maar ik ben deze winter naar de cross van Merksplas geweest en het blijft raar om de koers te bekijken achter een barrière. Langs de kant, dat is dus iets moeilijker." "Ik word in februari 37 jaar. Dat is ook een mooie leeftijd om te stoppen. Ik stop ook niet wanneer de citroen tot de laatste druppel is uitgeperst." "Ik heb gewoon niet de psyche om jarenlang achterna te rijden waarbij ik sportief irrelevant ben. Ik stop op een moment waarop het nog goed ging."

Ik neem aan dat het makkelijk is om je hoogtepunt te kiezen?

"Ja, dat is mijn ritzege en gele trui in de Tour van 2013. Dat waren misschien de 6 maanden waarin wielrennen het plezantst was." "Het leefde toen wel in België en iedereen is een beetje ijdel. Ik heb er intens van genoten. En ik heb het daarna intens gemist toen ik op de sukkel was." "Ja, je wordt soms gereduceerd tot 1 ding en daar heb ik vroeger mee geworsteld." "Maar zoals een chef een signatuurgerecht heeft, geldt dat ook voor een renner. Het is logisch om een label op iemand te kleven en ik mag daar met trots op terugblikken."

Jan Bakelants kust het geel op Corsica.

Is ook je dieptepunt een makkelijke keuze?

"Ja, de val in Lombardije in 2017. En alles wat daar bij kwam kijken." "Het heeft me ook veel doen inzien over de begeleiding van renners, zeker jonge renners. Die is nu een pak beter." "Dat is misschien ook een frustratie: ik had meer uit mijn carrière gehaald als ik in deze context prof was geworden." "Maar na die val moest ik het zelf doen. Mocht het vandaag weer gebeuren, dan zou ik het anders doen."

Vallen en opstaan: de val in Lombardije liet lange tijd zware sporen na.

Blik je tevreden terug op je carrière?

"Je blijft altijd achter met gemengde gevoelens. Die valpartij was bijzonder ernstig en heeft me een mooie herfst van mijn carrière gekost." "Het terugwerken, je wordt verschoven naar de marge, je komt in een rol terecht waarbij je jezelf niet volledig terugvindt: het is niet altijd rozengeur en maneschijn." "Ik had er soms meer van verwacht, maar ik doe het met wat het geworden is. En ik mag best tevreden zijn." "Als aspirant droom je misschien niet meteen van mijn carrière, maar ik mag toch zeggen dat het zo slecht niet was."

Het is ook geen gemakkelijke context om nog langer prof te blijven.

"De plekken worden elk jaar duurder en duurder, ja. Soms vraag je je af: waarom beland ik of die andere renner in de marge? Veel heeft ook te maken met geluk of ongeluk." "Ik stel vast dat de context momenteel niet echt rooskleurig is met een ploeg die in december ophoudt (B&B Hotels). En die daar bovendien heel makkelijk mee wegkomt." "Er komt weinig reactie van de pers en de UCI, maar die zaak is niet afgesloten voor die 25 renners."

Wat brengt de toekomst, Jan?

"Ik heb nog geen concreet plan. Ik heb gelukkig de luxe dat ik waarschijnlijk wel kan kiezen wat ik zal doen en dat ik niets tegen mijn zin hoef te doen." "Ik zal zeker geen overhaaste beslissing nemen en ik kijk rustig naar wat er komt. Al moet je geluk en succes vaak een beetje zoeken." "Ik heb een brede interessewaaier en het is misschien tijd om de horizon te verbreden zonder daarom de banden met de sport door te knippen."

Zien we je nog terug in de koers?

"Het is geen geheim dat de adrenaline van het management me zeer aanspreekt." "Ploegleider, dat is minder voor me weggelegd, maar de brede horizon van een ploeg managen en naar een hoger niveau brengen, het zoeken naar centen, het contact met de renner en het uitbouwen van een carrière: dat spreekt me geweldig aan."

Patrick Lefevere moet ooit stoppen.

"Dat is waar." (lacht)

De carrière van Jan Bakelants