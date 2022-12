Een geel sprookje, een vervloekte afdaling en tranen van geluk: dit was de carrière van Jan Bakelants

Stunt in de Ronde van de Toekomst

Bakelants had in zijn laatste beloftejaar (2008) voor een stunt gezorgd door de Ronde van de Toekomst te winnen. Een rittenkoers waar Tour-winnaars geboren worden, denk maar aan Pogacar, Bernal, Indurain en LeMond.

Geel sprookje in de Tour de France

Die ritoverwinning in de Tour was meteen ook de eerste profzege uit de carrière van Bakelants. Als kers op de taart mocht hij ook nog eens 2 dagen in de gele trui paraderen.

Het hoogtepunt van zijn carrière beleefde Bakelants op 30 juni 2013. In de Tour geraakte Bakelants in de finale van de 2e etappe voorop met 5 andere goudzoekers.

Horrorcrash in vervloekte afdaling in Lombardije

Helaas liet zijn engelbewaarder hem meerdere keren in de steek in de Ronde van Lombardije.

In de editie van 2017 maakte Bakelants een horrorval in de afdaling van de Colma di Sormano (waar ook Remco Evenepoel in 2020 in het ravijn belandde).

Het verdict voor Bakelants: 7 gebroken ribben en 4 gebroken ruggenwervels. Tijdens een bikefitting kwam Bakelants enkele maanden later tot de vaststelling dat hij 1 centimeter kleiner was geworden.

2 jaar na die zware val ging Bakelants met de bibber in zijn benen weer onderuit in de afzink van Colma di Sormano. Dat was trouwens al zijn 3e val ooit in die vermaledijde afdaling, want in 2010 had Bakelants er al zijn pols, knie en elleboog gebroken.