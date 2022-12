Olivier Renard haalt Hernan Losada naar MLS-club Montréal

Hernan Losada is in België vooral bekend van zijn periode als speler, bij onder meer Anderlecht, en als coach van Beerschot.



Die club verliet hij vorig jaar voor een uitdaging bij DC United, waar hij in april van dit jaar werd ontslagen. Desondanks maakte hij voldoende indruk in de MLS om een nieuwe jobaanbieding te krijgen, meer bepaald bij CF Montréal. Dat Olivier Renard er technisch directeur is, zal ongetwijfeld geholpen hebben.



"We waren op zoek naar een coach die het project dat er sinds mijn komst in 2020 op poten is gezet, kan voortzetten", zegt Renard.

Montréal schopte het vorig seizoen tot de halve finales van het Oosten. Tot voor kort was Laurent Ciman er assistent-coach, maar het is niet duidelijk of hij mag aanblijven nu er met Losada een nieuwe hoofdcoach is.