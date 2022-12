Hernan Losada rept zich nog naar Qatar: "Op het vliegtuig hadden veel fans geen ticket voor finale"

Een once- in-a-lifetime opportunity was het. Hernan Losada volgde de eindfase van het WK de afgelopen weken in Buenos Aires in Argentinië, maar kreeg via via opeens de kans om de finale mee te maken in Qatar. Daar had hij veel voor over.

"Ik heb 20 uur op het vliegtuig gezeten", vertelt hij aan Peter Vandenbempt. "Ik ben vrijdagavond in Argentinië vertrokken en ben zaterdagavond gearriveerd. Ik weet niet meer hoe laat het is en waar ik ben, maar ik heb alles gedaan om er bij te zijn."



"Het is onze laatste kans om het WK te winnen met Messi op het veld. Met een Messi in vorm bovendien."

"Het is waarschijnlijk de meest Maradoniaanse versie van Messi die we ooit zagen. Hij maakt zich boos op scheidsrechters en tegenstanders. Hij is super gemotiveerd om deze trofee te winnen en hij lijkt gewoon alles te willen doen om te winnen."



"Ik denk dat we vanavond een stukje geschiedenis zullen meemaken. De helft van de mensen op mijn vlucht had geen ticket voor de wedstrijd."