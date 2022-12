Mike De Decker imponeert op WK Darts: "Zijn stiefvader is een trainingsbeest, dat had hij nodig"

De prestatie van De Decker tegen Jeff Smith op het WK Darts ging niet onopgemerkt voorbij in België. Voor Clarys is die wedstrijd zelfs een van de hoogtepunten van het toernooi: "Mike speelde echt enorm sterk, zeker die eerste twee sets. Dat zijn twee sets waar je je toernooi op kan bouwen."

"Hij heeft de laatste maanden enorm veel getraind, en dat zie je nu op het podium. Als je resultaten op de vloer dan ook nog eens meezitten, dan ga je natuurlijk maar al te graag nog meer trainen. Zo kom je in een soort opwaartse spiraal terecht."

"Het is eigenlijk sinds zijn relatiebreuk dat hij veel meer is beginnen te trainen, en dat merk je gewoon aan zijn zelfvertrouwen. Hij is terug in België bij zijn stiefouders gaan wonen. Zijn stiefpapa is een trainingsbeest, en dat had hij eigenlijk nodig."