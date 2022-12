De Decker verliest met zware cijfers van Suljovic, geen drie Belgen in derde ronde WK Darts

Mike De Decker (PDC-57) nam het op tegen Mensur Suljovic (PDC-30) in de tweede ronde van het WK Darts. Voor de wedstrijd zag het er goed uit, maar het werd al vrij snel duidelijk dat het De Decker zijn dag niet was.

Hij leek zich nooit echt op zijn gemak te voelen, omdat hij van in het begin moest achtervolgen. "The Real Deal" kon maar heel moeilijk de tripels vinden en verloor vrij snel de eerste set.

Dan kwam er een cruciaal moment in de tweede set, waar De Decker in 'The Madhouse' de dubbel 1 niet kon vinden. Suljovic deed dat wel en pakte even later ook de tweede set. Een overwinningskreet volgde, die De Decker niet echt kon smaken.