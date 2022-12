Lucinda Brand hervat vrijdag competitie in Mol: "Mik op een podiumplaats"

Lucinda Brand heeft nog niet veel plezier beleefd aan het huidige veldritseizoen. In oktober brak ze haar hand waardoor ze het EK miste en begin deze maand werd ze na haar rentree geveld door een fikse verkoudheid.

"Door de weken ervoor intens bezig te zijn geweest met mijn herstel, was ook iets meer vatbaar voor ziektekiemen. Zo liep ik begin deze maand een verkoudheid op. Het was er eentje waarvan ik schrok. Ik ben heel ziek geweest. Het was een nieuwe terugslag", blikt Brand terug.



"Gelukkig was toen al beslist dat ik de eerste weken van december een stage in Spanje zou inlassen. Na het uitzieken heb ik hier intussen alweer kwalitatief kunnen trainen. Maar ik ben blij dat ik straks in Mol eindelijk opnieuw mag crossen."