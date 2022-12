Zdenek Stybar keert op 27 december terug naar het veld: "Rijd nog een zestal wedstrijden"

Zdenek Stybar geniet weer van zijn kleine uitstapjes naar het veld om conditie te kweken.

Hij werkte midden oktober twee kleinere veldritten af in Slovakije, waarvan hij er één won. Stybar was hij er bij in Ardooie, de Wereldbeker in Tabor - voor eigen volk - en eindigde in Nederland eind oktober.

Dat was niet het eindpunt voor de drievoudige wereldkampioen in het veld. Hij hervat de competitie met de Superprestige in Heusden-Zolder op 27 december. Daar treft hij Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

"Ik keer terug voor een wedstrijd of zes", zei hij eerder in interviews. "Als die meevallen, doe ik ook het WK. Maar ik heb geen grote ambitie: het veldrijden staat in functie van de weg."

Stybar neemt afscheid van zijn team Quick-Step Alpha Vinyl, waar hij sinds 2011 actief bij was. Hij koerst in 2023 voor Team BikeExchange-Jayco.