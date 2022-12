Sanne Cant last pauze in: "Zo kan ik mijn lichaam wat rust gunnen"

Sanne Cant kon dit seizoen nog geen hoofdrol spelen in het veld. Haar beste resultaat is een 4e plek in de Polderscross half september, een podiumplaats zat er nog niet in.

"Na haar prima wegseizoen, waarin ze onder meer de eerste Tour de France Femmes reed, maakte Sanne onmiddellijk de switch naar de crossfiets. Dat liep niet elke veldrit zoals verhoopt, waardoor ze nu heeft beslist een tweetal weken extra rust in te lassen", klinkt het bij haar team Crelan-Fristads.



Cant slaat dus de drukke kerstperiode over en is momenteel op stage met haar ploeggenotes in Spanje. "Zo kan ik mijn lichaam wat rust gunnen en aan mijn

basisconditie werken", zegt Cant.

"Het is de bedoeling om op die manier naar mijn betere niveau toe te groeien, want ik ben immers nog steeds fulltime crosser en de maand januari is en blijft de belangrijkste periode van het winterseizoen. Ik wil niets aan het toeval overlaten."

Cant hervat op 3 januari de competitie tijdens de X²0-manche in Herentals. Ook Koksijde, Gullegem en Zonhoven staan nog op haar kalender als ultieme voorbereiding op het Belgisch kampioenschap in Lokeren, waar ze haar titel verdedigt.