Raskin over verwijzing naar B-kern: "Spijtig dat het zo moet lopen bij club van mijn hart"

Nicolas Raskin is tijdens de WK-break in de B-kern van Standard beland. De middenvelder was nochtans in goede doen, maar een geschil met het bestuur van de Luikse club strooit roet in het eten. "Het gaat over meer dan gewoon mijn salaris", schrijft Raskin op sociale media. Het contract van de 21-jarige Raskin loopt in principe nog tot het einde van dit seizoen.