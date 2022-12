"Ze zullen het in Limburg niet graag horen, maar Roeselare is de ploeg van het laatste decennium."

"Tweede ronde in de Champions League wordt heel moeilijk"

Voorzitterswissel

Dat het de laatste jaren zo goed gaat, is mee te danken aan voorzitter Francis De Nolf. En die gaf gisteren de fakkel door aan Rik Vervisch. De Nolf was 28 jaar bestuurslid en 8 jaar voorzitter. "Het is het juiste moment."



"Er is het afgelopen decennium veel gebeurd: mooie sportieve successen, de succesvolle uitbouw van onze "One Team, One Family"-gedachte, de samenwerking met de vele sponsors en de stad Roeselare, maar darnaast ook het overbruggen van een moeilijke covid-periode."



Ondernemer Rik Vervisch zit al 35 jaar in het volleybal. Hij stond aan de wieg van Brovo Roeselare, samen met Dirk Specenier, algemeen directeur van Knack Roeselare, en Geert Sintobin, voorzitter van Bevo Roeselare.



Hij was ook jarenlang sportief verantwoordelijke bij Pervol Ruiselede. Sinds 3 jaar zetelt hij in de raad van bestuur van Roeselare. "Het is tegelijk een enorme eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid om de mooiste volleybalclub van België te mogen leiden", stelt de bedrijfsadviseur.