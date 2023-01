Roeselare verlengt CL-verblijf net niet en treft in kwartfinales CEV Cup Maaseik

clock 23:08 23 uur 08. Roeselare weert zich als een duivel, maar moet naar CEV Cup tegen Roeselare. Roeselare had als tweede in Groep D nog een kleine kans om door te stoten in de Champions League, maar dan moest het de 3 punten pakken bij groepsleider Lube Civitanova, dat tot voor vandaag nog maar 1 puntje verloor. Want Tours klopte Benfica met 3-0. Roeselare speelde voor wat het waard was, ook na verlies in set 1 (25-23), want met 26-28 en 23-25 stond het plots op 1 set van de zege én de kwalificatie. Maar de Italianen schoten wakker en pakten set 4 met 25-18, de 5e set deed er niet meer toe, die ging ook naar Civitanova met 15-9. De 3-2-nederlaag veroordeelt Roeselare tot de derde plaats in de poule. Roeselare is niet de beste derde, die mocht naar de barrages met de nummers 2. De 4 andere derdes moeten naar de kwartfinales van de CEV Cup. En daar komt Roeselare uit tegen... Maaseik. Heen en terug op 8 en 15 februari. Dat plaatste zich dankzij een golden set in Tsjechië voor de kwartfinales. . Roeselare weert zich als een duivel, maar moet naar CEV Cup tegen Roeselare Roeselare had als tweede in Groep D nog een kleine kans om door te stoten in de Champions League, maar dan moest het de 3 punten pakken bij groepsleider Lube Civitanova, dat tot voor vandaag nog maar 1 puntje verloor. Want Tours klopte Benfica met 3-0.



Roeselare speelde voor wat het waard was, ook na verlies in set 1 (25-23), want met 26-28 en 23-25 stond het plots op 1 set van de zege én de kwalificatie.



Maar de Italianen schoten wakker en pakten set 4 met 25-18, de 5e set deed er niet meer toe, die ging ook naar Civitanova met 15-9.



De 3-2-nederlaag veroordeelt Roeselare tot de derde plaats in de poule. Roeselare is niet de beste derde, die mocht naar de barrages met de nummers 2.



De 4 andere derdes moeten naar de kwartfinales van de CEV Cup. En daar komt Roeselare uit tegen... Maaseik. Heen en terug op 8 en 15 februari.



Dat plaatste zich dankzij een golden set in Tsjechië voor de kwartfinales.

clock 25-01-2023 25-01-2023.

clock 22:50 22 uur 50. Roeselare neemt revanche en dwingt nog kansje af. Op een match van het einde maakt Roeselare nog altijd kans om de laatste 8 te bereiken in de Champions League. Vanavond boekte de Belgische landskampioen een noodzakelijke en felbevochten zege op het terrein van Tours: 2-3. Roeselare nam op die manier revanche voor de nederlaag in eigen zaal (0-3). Over twee weken rondt het team de groepsfase af met een match op het parket van Civitanova. Geen sinecure. De Italianen hebben elke match al gewonnen. Tours geeft dan weer staartploeg Benfica partij. De vijf groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en de beste derde spelen play-offs. De andere vier teams die derde worden in hun groep gaan naar de kwartfinales van de CEV Cup. . Roeselare neemt revanche en dwingt nog kansje af Op een match van het einde maakt Roeselare nog altijd kans om de laatste 8 te bereiken in de Champions League. Vanavond boekte de Belgische landskampioen een noodzakelijke en felbevochten zege op het terrein van Tours: 2-3. Roeselare nam op die manier revanche voor de nederlaag in eigen zaal (0-3).

Over twee weken rondt het team de groepsfase af met een match op het parket van Civitanova. Geen sinecure. De Italianen hebben elke match al gewonnen. Tours geeft dan weer staartploeg Benfica partij.

De vijf groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en de beste derde spelen play-offs. De andere vier teams die derde worden in hun groep gaan naar de kwartfinales van de CEV Cup.

clock 22:49 22 uur 49. Tours - Roeselare is een hoogstaand duel. Uitslag: 2-3, setstanden: 23-25, 26-24, 23-25, 30-28, 9-15.

clock 11-01-2023 11-01-2023.

clock 22:59 22 uur 59. Roeselare wint 3-0 van Benfica. Op de vierde speeldag in de Champions League volleybal heeft Roeselare met 3-0 gewonnen van het Portugese Benfica. De setstanden waren 25-18, 25-22 en 25-16. Op de tweede speeldag was Roeselare al met 2-3 gaan winnen in Lissabon. Na twee zeges en twee nederlagen (1-3 tegen Civitanova, 0-3 tegen Tours) is Roeselare derde in groep C. De top twee en de beste derde over de vijf groepen plaatsen zich voor de play-offs. De andere teams die derde worden in hun groep gaan door in de CEV Cup. . Roeselare wint 3-0 van Benfica Op de vierde speeldag in de Champions League volleybal heeft Roeselare met 3-0 gewonnen van het Portugese Benfica. De setstanden waren 25-18, 25-22 en 25-16. Op de tweede speeldag was Roeselare al met 2-3 gaan winnen in Lissabon. Na twee zeges en twee nederlagen (1-3 tegen Civitanova, 0-3 tegen Tours) is Roeselare derde in groep C. De top twee en de beste derde over de vijf groepen plaatsen zich voor de play-offs. De andere teams die derde worden in hun groep gaan door in de CEV Cup.



clock 13-12-2022 13-12-2022.

clock 22:54 22 uur 54. Civitanova is klasse te sterk voor Roeselare. Voor Stijn D'Hulst was de ontmoeting met Civitanova een duel met zijn ex-team. Bij de Italianen won D'Hulst de Italiaanse titel, de beker, de Champions League en het WK voor clubs. Vanavond mochten D'Hulst en zijn Roeselare-makkers nog dromen van de zege, toen het 1-1 stond. Een nek-aan-nekrace in de 3e set mondde uit in setwinst (23-25) voor Civitanova. Roeselare hield ook in de 4e set gelijke tred, liet een setpunt liggen en boog het hoofd bij 27-29. Setstanden: 19-25, 25-21, 23-25, 27-29 . Civitanova is klasse te sterk voor Roeselare Voor Stijn D'Hulst was de ontmoeting met Civitanova een duel met zijn ex-team. Bij de Italianen won D'Hulst de Italiaanse titel, de beker, de Champions League en het WK voor clubs.



Vanavond mochten D'Hulst en zijn Roeselare-makkers nog dromen van de zege, toen het 1-1 stond. Een nek-aan-nekrace in de 3e set mondde uit in setwinst (23-25) voor Civitanova.



Roeselare hield ook in de 4e set gelijke tred, liet een setpunt liggen en boog het hoofd bij 27-29.



Setstanden: 19-25, 25-21, 23-25, 27-29

clock 30-11-2022 30-11-2022.

clock 22:00 22 uur . Roeselare moet knokken voor 1e zege. In Lissabon heeft Roeselare een eerste feestje mogen bouwen in de Champions League. De Belgische kampioen versloeg Benfica met 2-3. Setstanden : 25-23, 24-26, 23-25, 25-22 en 9-15. Roeselare, dat op de openingsspeeldag thuis tegen Tours in het zand beet, springt zo naar de 3e plek in groep D. . Roeselare moet knokken voor 1e zege In Lissabon heeft Roeselare een eerste feestje mogen bouwen in de Champions League. De Belgische kampioen versloeg Benfica met 2-3.



Setstanden: 25-23, 24-26, 23-25, 25-22 en 9-15.



Roeselare, dat op de openingsspeeldag thuis tegen Tours in het zand beet, springt zo naar de 3e plek in groep D.

clock 16-11-2022 16-11-2022.

clock 22:16 22 uur 16. Tours dwingt Roeselare op de knieën. Net als Menen heeft ook Roeselare zijn 1e Champions League-match niet kunnen winnen. De Belgische kampioen verloor voor eigen volk met 0-3-cijfers van de Franse vicekampioen Tours. In de andere groepswedstrijd morste Civitanova met punten tegen Benfica. De Italianen moesten tevreden zijn met 2 punten na een 3-2-overwinning. Volgende week reist Roeselare naar Portugal voor de confrontatie met Benfica. . Tours dwingt Roeselare op de knieën Net als Menen heeft ook Roeselare zijn 1e Champions League-match niet kunnen winnen. De Belgische kampioen verloor voor eigen volk met 0-3-cijfers van de Franse vicekampioen Tours.



In de andere groepswedstrijd morste Civitanova met punten tegen Benfica. De Italianen moesten tevreden zijn met 2 punten na een 3-2-overwinning.



Volgende week reist Roeselare naar Portugal voor de confrontatie met Benfica.