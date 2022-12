Kenneth Vanbilsen (32) stopt na 10 jaar met koersen: "Door blessureleed en operaties"

Vanbilsen stopt als een tevreden renner: "Ik ben heel blij om 10 jaar profrenner te zijn geweest en alle koersen te hebben gereden die ik wou rijden." Vooral zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk in 2015 was voor hem heel speciaal: "Toen won ik de Strijdlust in etappe 10 en dat gevoel is onbeschrijflijk. Ook mijn overwinning in Dwars door het Hageland, op 5 km van mijn huis, is natuurlijk een zege waar ik enorm trots op ben."

Vanbilsen was een trouwe renner. "Ik ben begonnen bij Topsport Vlaanderen-Baloise na mijn overwinning in de belofteversie van de Ronde van Vlaanderen in 2012", rakelt hij op.



"In mijn 2e profjaar won ik de GP La Marseillaise en reed ik een sterk voorjaar. Bij Topsport Vlaanderen heb ik belangrijke stappen kunnen zetten in mijn profcarrière en kon ik zo doorgroeien naar Cofidis." In 2015 trok hij van de Belgische naar de Franse ploeg.



"Daar kreeg ik kansen als sprinter, kon ik mijn talenten als klassiek renner ontplooien en mocht ik een belangrijke rol spelen voor renners als Nacer Bouhanni, Christophe Laporte en Elia Viviani."



Maar nu zit het erop. "Ik blik terug op een mooie carrière, maar na veel blessureleed en operaties, neem ik de beslissing om te stoppen met koersen." Waarna hij iedereen bedankt, familie, management, ploegmaten en supporters.



Vanbilsen kwam in 2022 voor het laatst in actie in de Druivenkoers in Overijse, op 24 augustus. Enkele dagen later kwam hij zwaar ten val op training, nog een nieuwe revalidatie bleek uiteindelijk het sein om te stoppen. Eerder dit jaar werd hij zesde in de Scheldeprijs.