Van der Poel ziet zijn straf voor hotelsaga op WK na beroep van tafel geveegd

Het WK wielrennen in Australië werd een regelrechte flop voor Mathieu van der Poel. Hij was een van de topfavorieten, maar stapte na minder dan een uur al van de fiets. De reden? Hij had een nachtje in de cel achter de rug.



Het hele verhaal werd breed uitgesmeerd. Van der Poel werd 's avonds laat lastiggevallen door 2 tienermeisjes die herhaaldelijk op zijn deur kwamen kloppen. De Nederlander raakte geïrriteerd en liep hen achterna, een meisje bezeerde daarbij haar arm. De meisjes voelden zich bedreigd, hun ouders lichtten het hotelmanagement in, dat meteen de politie belde.



Enkele dagen later moest Van der Poel voor de Australische rechter verschijnen. Die legde hem een boete van 1.000 dollar op voor het aanvallen van het ene meisje en 500 dollar voor het andere meisje. Bovendien zou hij 3 jaar lang Australië niet meer binnen kunnen.

Maar Van der Poel ging in beroep, en met succes. Dat schrijven verschillende Australische media. Rechter Ian Bourke was van oordeel dat het gedrag van Van der Poel "ongepast" was, maar vond ook dat het een reactie was op "vervelend en storend gedrag van de twee meisjes" en dat zorgde voor een "aanzienlijke provocatie".

Hij veegde de boetes en het inreisverbod daarom van tafel.

Van der Poel zelf is bezig aan het crossseizoen, maar hij werd in de rechtbank vertegenwoordigd door zijn advocaat Michael Bowe. "Dit is een fantastische uitkomst", zei hij aan ABC News. "Niemand wil een veroordeling voor de rest van zijn leven meedragen wanneer je zacht van inborst bent. Volgens mij had hij nooit mogen veroordeeld worden, en dat vond ook de rechtbank."