B&B-slachtoffer Pierre Rolland stopt: "Heb teams aangeraden om voor jongere ploegmaat te kiezen"

Pierre Rolland was meer dan 15 jaar een vaste waarde bij onder meer Bbox Bouygues Telecom, Europcar, Cannondale en B&B Hotels.

De Fransman won 2 ritten in de Tour (2011, 2012). Ook in de Giro boekte hij dagsucces (2017) en werd hij 4e in de eindstand (2014).

Zijn beste jaren liggen al even achter de rug, maar met al zijn ervaring was Rolland wel een zeer nuttige pion voor zijn ploegmaats bij B&B Hotels.

Dat team van Jerome Pineau wilde in 2023 een flinke sprong voorwaarts maken, maar Pineau verslikte zich en moet zijn project zelfs volledig opbergen.

Rolland heeft nu beslist om zijn zoektocht naar een nieuw team te staken. "Ik had gehoopt dat het avontuur nog een beetje kon doorgaan, maar het lot heeft er anders over beslist. Nu begint een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik heb nog veel mooie projecten", zegt hij in een videoboodschap.

"Ik ben tevreden met mijn profcarrière. "Wees niet triest", kan ik alleen maar zeggen aan zij die droevig zijn", voegt hij er bij Eurosport aan toe. Rolland verklapt ook dat er nog interesse van andere potentiële werkgevers was.

"Er waren contacten, maar ik heb die ploegen aangeraden om voor een jongere ploegmaat te gaan in plaats van dat ik zelf koste wat kost onderdak wilde vinden. Ik heb genoeg kansen gehad om me te bewijzen."