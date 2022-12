Belgen van B&B krijgen te horen dat ze "vrij zijn om te vertrekken": "Een ambetante situatie"

"Ook al duurde het heel lang, ik heb er altijd alle vertrouwen in gehad dat het in orde zou komen."

"Het slechtst mogelijke nieuws en we hadden het totaal niet zien aankomen", zegt Eliot Lietaer, 1 van de 3 Belgen bij B&B Hotels. "Het was een klap voor iedereen."

Mark Cavendish had enkele maanden geleden al een intentieverklaring getekend. Er was al een overeenkomst over de duur en de omvang van het salaris. Als Pineau voldoende geld bij elkaar had gekregen, zou Cav voor de Franse formatie sprinten in de Tour.

Ploegbaas Jérôme Pineau wou zijn team in 2023 een stevige upgrade geven en had al enkele grote vissen gestrikt. Renners welteverstaan, geen sponsors.

Faillissement of doorstart?

Gisteren (maandag) zat Pineau met een laatste mogelijke sponsor rond de tafel. De laatste reddingsboei.

"We hopen dat de uitkomst van dat gesprek positief was", zegt Jordi Warlop, een andere Belg van B&B Hotels. "We hebben de hoop nog niet verloren."

Wat als de renners straks te horen krijgen dat Pineau definitief de stekker uit de ploeg trekt?

"Dan zullen we een mirakel nodig hebben om nog een ploeg te vinden", zegt Jens Debusschere.



"Als we dit in september of oktober hadden geweten, was er nog iets mogelijk. Maar nu komen de eerste winterstages eraan en volgende maand wordt er al gekoerst."

"Dit is in elk geval een ambetante situatie voor ons en onze managers."

Vraagt Pineau in het slechtste geval het faillissement aan? Of gaat hij toch nog verder met het team in uitgedunde versie?

Het zijn veel vragen waar de renners zo snel mogelijk klaarheid hopen over te krijgen.