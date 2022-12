Wielerploeg B&B Hotels houdt op met bestaan: "Dit is een ramp"

Cavendish is nu dus vrij op de markt. In de wandelgangen wordt de Britse sprintbom al aan Israel-Premier Tech gelinkt. Andere renners kozen eieren voor hun geld: de Nederlander Ramon Sinkeldam wordt sprintloods bij Alpecin-Deceuninck, de Fransman Victor Koretzky trekt naar Bora-Hansgrohe.

Grote renners werden wel aangetrokken. Zo was er een intentieverklaring met onder meer Mark Cavendish. Die zou voor de Franse formatie rijden, als Pineau de nodige centen had gevonden.

"Dit is een ramp", reageert Jordi Warlop, 1 van de 3 Belgen bij B&B Hotels. "Het gaat hier om onze carrière, koersen is ons inkomen." Ploegbaas Jérôme Pineau wou zijn team een stevige upgrade geven, maar kreeg het financiële plaatje niet rond.

Onze landgenoten Jens Debusschere, Eliot Lietaer en Jordi Warlop beginnen nu aan hun zoektocht naar een nieuw team.



"Maar we beseffen dat het een heel moeilijke klus wordt. We zijn 3 weken voor het nieuwe jaar en de ploegen zijn al op winterstage vertrokken", klinkt het. "We hopen dat we onze carrière kunnen verderzetten."