Goudklompje, strijdlustigste Tour-renner en Cavendish: deze renners komen vrij na opdoeken B&B Hotels

1. Mark Cavendish

Op zijn 37e wil Mark Cavendish zich nog eens in de geschiedenisboeken van de Tour fietsen. Cavendish had een intentieverklaring getekend bij B&B Hotels, waarin zijn loon en contractduur al bepaald waren. Maar nu het team verdwijnt, is Cavendish weer op vrije voeten.

De Britse sprintbom telt evenveel ritzeges (34) in de Tour als Eddy Merckx en wil onze landgenoot nog van de troon stoten. Publiciteit verzekerd als je met recordjager Cavendish naar de Tour gaat. Israel-Premier Tech, dat nog jaagt op een wildcard voor de Tour, zou al geflirt hebben met de 37-jarige Brit. Daar zou Cav herenigd worden met die andere oud-strijder: Chris Froome.

2. Trio Belgen: Debusschere, Lietaer en Warlop

Bij B&B Hotels stonden ook 3 Belgen op de loonlijst voor volgend seizoen. Voormalig Belgisch kampioen Jens Debusschere (33) schoolde zich bij de Franse ploeg om tot een gewaardeerde knecht van onder meer Bryan Coquard. Debusschere beschikt over een handtas vol ervaring op de Vlaamse wegen, maar werd de afgelopen jaren - meer dan hem lief was - afgeremd door pech. Eliot Lietaer (32) is de 2e Belg die vastlag bij B&B. Lietaer werd beroemd door een podiumfoto uit zijn jeugdjaren, toen hij naast Peter Sagan en Michal Kwiatkowski pronkte in de Vredeskoers. Jordi Warlop (26) is de jongste van het trio Belgen. Door een coronabesmetting, griep en een zware val op het BK kon hij zijn potentieel afgelopen seizoen niet tonen. Anders had hij zich in de Vlaamse koersen zeker enkele keren in de top 10 genesteld.

3. Cees Bol

Net als Mark Cavendish had Cees Bol een intentieverklaring getekend bij B&B Hotels. Maar die verklaring kan nu de prullenmand in. De Nederlandse sprinter verbaasde 3 jaar geleden met winst in Nokere Koerse, maar zag zijn evolutie de laatste jaren stokken bij DSM.



Door de concurrentie met Alberto Dainese en Sam Welsford wou Bol andere oorden opzoeken. Welk team hengelt de Nederlander binnen als extra sprintwapen?

4. Franck Bonnamour

In de Tour van 2021 was Franck Bonnamour (27) een van de absolute revelaties. De Franse klimgeit had een neus voor de vlucht van de dag, eindigde 4 keer in de top 10 van Tour-etappes en werd uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner van die Tour de France. Door die straffe prestatie had Bonnamour zich bij B&B ontpopt tot het grote uithangbord van het team. Het zou ons verbazen als de Franse teams deze attractieve renner laten schieten.

5. Alexis Gougeard

Toen hij al zijn vluchtgenoten op een hoopje reed in de Vuelta, leek Alexis Gougeard klaar voor een grootse carrière.



In de Omloop het Nieuwsblad (2016) overleefde Gougeard als vroege vluchter, met een 5e plaats als beloning. De jaren daarna sputterde motor van de hardrijder. Gougeard had het mentaal lastig, maar toonde in de Tour dat hij zijn aanvallersbenen heeft teruggevonden.

6. Axel Laurance

Een kroonjuweeltje dat volgens Franse bronnen in de belangstelling staat van Ineos Grenadiers, Soudal-Quick Step, AG2R-Citroën, Groupama-FDJ en TotalEnergies. Axel Laurance kende dit seizoen een stormachtige ontwikkeling met onder meer een ritzege in de Ronde van Kroatië en de 2e plaats na Wout van Aert in de Bretagne Classic. De eerstejaarsprof is misschien wel de meest getalenteerde van het hele rennersbestand van B&B Hotels.

7. Jérémy Lecroq

Een renner met een voorliefde voor het Vlaamse werk en de durf om zich in het sprintgewoel te gooien.



Jérémy Lecroq verraste in de voorbije Tour door naar de 6e plaats te snellen op de Champs-Elysées. In de 1e massasprint in Denemarken nestelde de Fransman zich tussen Sagan en Groenewegen op de 7e plaats.

8. Luca Mozzato

De 24-jarige Italiaan is een zekerheid op een mand tjokvol punten. Mozzato heeft een snel eindschot, is een overlever en houdt van kasseien. Zijn resultaten van afgelopen seizoen spreken voor zich: 2e in de Tro-Bro Léon, 2e in de Marcel Kint Classic, 3e in de Ronde van de Vendée, 4e in Isbergues, 4e in Koolskamp Koers, 5e in Parijs-Tours en 6e in de Tour-etappe naar Calais.

9. Pierre Rolland

Als tweevoudig ritwinnaar in de Tour heeft Pierre Rolland de mooiste erelijst van de B&B-renners. Maar die triomfen dateren al van 10 jaar geleden. Op zijn 36e kwam Rolland zichzelf ferm tegen in de voorbije Tour de France. In Denemarken werd hij in de 1e rit in lijn op een heuveltje weggereden uit de kopgroep. Was 2023 het laatste jaar in zijn carrièreplanning, dan lijkt de kans groot dat hij nu een jaartje vroeger met wielerpensioen moet.

10. Nick Schultz