Schoonbroer van Ruben Van Gucht is talisman van Kroatië: "Hij wil ooit de rol van Modric overnemen"

Wie is Nikola Vlasic?

Ruben Van Gucht is sinds de uitschakeling van de Rode Duivels supporter van Kroatië. Logisch, want zijn vrouw Blanka Vlasic is de zus van Kroatië-middenvelder Nikola Vlasic.

In de strafschoppenreeksen tegen Japan en Brazilië was Vlasic telkens de eerste die voor Kroatië naar de stip ging.

Het jongere broertje van Blanka legde de bal er telkens netjes in. Een droomstart die de Kroaten in beide matchen konden verzilveren in een ticket voor de volgende ronde.

Hoe komt het dat Vlasic - een invaller - telkens die belangrijke rol op zich neemt?

"Op zijn 17e heeft hij in de Europa League-kwalificaties in een strafschoppenreeks de eerste penalty genomen (tegen Maccabi Tel Aviv). Vlasic zette die penalty om en blijkbaar neemt hij sindsdien graag zijn verantwoordelijkheid", vertelt Ruben Van Gucht in Villa Sporza.