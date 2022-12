Nina Sterckx na haar Colombiaans avontuur: "Het zijn heftige weken geweest"

Over anderhalf jaar wacht het volgende grote doel voor het jonkie, met al bakken ervaring. "De Spelen in Parijs zijn inderdaad het grote doel. Al zal ik pas in mei 2024 weten of ik mag gaan."

Daar komt ze misschien dat andere toptalent met dezelfde voornaam tegen: Nina Derwael. De twee Nina's hebben nog iets meer gemeenschappelijk.

"Als kind heb ik altijd geturnd", vertelt Nina Sterckx. "Tijdens een turnkamp in de zomer - ik was 13 jaar - mochten we een keer een andere activiteit doen. We gingen naar een fitnesszaal, maar niemand had zin om bezig te zijn met fitnesstoestellen."

"Heel toevallig was er ook een gewichtheftrainer aanwezig en die vroeg of we het eens wouden proberen. Bij mij zag hij vrij snel dat ik er wel goed in was. Die trainer kende mijn huidige trainer Tom Goegebuer en zo ben ik er heel toevallig ingerold."