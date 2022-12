De 15 van 2022: Fenomenale Thibaut Courtois wordt Man van de Match in Champions League-finale

Het aantal schoten van Liverpool versus die van Real Madrid. Het doet een enorme dominantie van de Engelse ploeg uitschijnen. Toch zat je eigenlijk nooit met het gevoel dat de Reds zouden winnen. Waarom? Thibaut Courtois, dat is waarom.

De Champions League-finale van 2022 in één statistiek: 24-4.

Het meesterwerk van Courtois

Onze landgenoot rondde een verbluffend seizoen (in de 1/8e finales had hij een penalty van Messi gered) af met wellicht het meest epische optreden van een doelman ooit in een Champions League-finale. Keer op keer kreeg hij zijn dubbele meter op bijwijlen miraculeuze wijze achter een Engels schot.



Negen reddingen in totaal, de ene nog beter dan de andere.



Elke poging van Liverpool om opnieuw in de match te komen, werd een nieuwe episode in de persoonlijke hoogtepuntencompilatie van Courtois.

Zonder hem hadden de Engelsen op overrompelende wijze hun zevende beker met de grote oren naar huis mogen brengen. In plaats daarvan kon de Europese recordkampioen zijn gigantische trofeeënkast weer maar eens uitbreiden.



De Koninklijke werd dit jaar dankzij Thibaut Courtois nog wat koninklijker.