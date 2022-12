De 15 van 2022: Club Brugge stunt in de Champions League

De Champions League. Het hoogste wat clubvoetbal op deze aardbol kan brengen, waar de beste ploegen van Europa het tegen elkaar opnemen. En in dit wereldje van sjeiks en oligarchen blijkt het voor onze Belgische ploegen toch o zo moeilijk om te schitteren.

In de recente geschiedenis konden amper twee Belgische ploegen overwinteren in het kampioenenbal. Anderlecht beleefde zijn droomcampagne in 2000 en vijftien jaar later waren er Gentse feesten in de herfstperiode.

Geen Club Brugge dus, recent toch onze vaste vertegenwoordiger in de Champions League. Hun rapport: enkele fraaie successen, maar minstens evenveel regelrechte decepties.

Vorig seizoen was er even hoop na de 4 op 6 tegen PSG en RB Leipzig, maar uiteindelijk moest Club de wet van de sterkste toch weer ondergaan. Laatste in de groep, en dus na Nieuwjaar zelfs helemaal geen Europees voetbal meer.